Nesine 2. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından ilk yarı tamamlandı.
Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Sarıyer-İskenderunspor: 2-0
E Koleji Isparta 32-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Afyonspor- Altınordu: 0-6
Sincan Belediyesi Ankaraspor- Fethiyespor: 1-1
Anagold 24Erzincanspor- Batman Petrolspor: 1-2
Kırklarelispor- Altay: 1-0
Kepezspor- 1461 Trabzon FK: 2-1
İnegölspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 1-1
GMG Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor: 2-0
Kırmızı Grup
Somaspor- Giresunspor: 4-0
Karacabey Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-1
Diyarbekirspor- Ankara Demirspor: 0-2
Karaman FK-Artı Değer Vanspor: 0-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Çimentaş Elazığspor: 2-3
Beyoğlu Yeni Çarşı- Menemen FK: 3-3
Bucaspor 1928-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Serik Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0
Belediye Derincespor-Nazillispor: 2-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de İlk Yarı Tamamlandı - Son Dakika
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