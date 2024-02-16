Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
Erzincan'da altın madeni ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Marmara Denizi'nde 69 metre boyundaki kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebattan biri olan Hüseyin Tutuk tarafından olaydan dakikalar önce kaydedilen ve yakınlarına gönderilen videoda, Tutuk'un ''Allah'ım sen yardım et'' dediği duyuluyor.
İstanbul Gayrettepe'de M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İstasyonu'nda yürüyen merdiven bakımı yapan bir işçi, merdivene sıkışarak feci şekilde can verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
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