Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu.

16.02.2024 21:58
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Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Rumen rakibi Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup eden Nesrin Baş, altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Nesrin Baş, Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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