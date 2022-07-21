Nevşehir Belediyespor yeni sezonda Eyüp Kökverdi'ye emanet

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, TFF 3. Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un yeni sezonda teknik direktör Eyüp Kökverdi'ye emanet edileceğini açıkladı.
Savran, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç ile basın toplantısı düzenleyerek, takımın mevcut durumunu değerlendirdi.
Belediye binasındaki toplantıda konuşan Savran, önceki yönetimden devraldıklarında küme düşme tehlikesi yaşayan takımı, büyük emekler vererek ligde tutmayı başardıklarını belirtti.
Savran, kırmızı-beyazlı ekibi 2022-2023 sezonunda Eyüp Kökverdi'nin çalıştıracağını açıkladı.
Dirikoç ve Kökverdi'nin gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.
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