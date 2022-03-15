NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu - Son Dakika
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NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu

15.03.2022 13:51
NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Futsal Takımı, Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Futsal Takımı, Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakalarını 2. olarak tamamladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Erkek Futsal Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çorum Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 'Erkekler 2. Lig Futsal Müsabakaları'nı 2. olarak tamamladı. NEVÜ Erkek Futsal Takımı ortaya koyduğu bu başarı sonucunda, gelecek sezon bir üst lig olan Erkekler 1. Ligde mücadele hakkı kazanmış oldu. - NEVŞEHİR

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NEVÜ Erkek Futsal Takımı 2'inci Oldu - Son Dakika


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