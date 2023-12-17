New York Red Bulls, Emil Forsberg\'i transfer etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekiplerinden New York Red Bulls, Leipzig forması giyen 32 yaşındaki İsveçli futbolcu Emil Forsberg'i kadrosuna kattığını açıkladı.
ABD Major Futbol Ligi (MLS) temsilcisi New York Red Bulls, yeni sezon hazırları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig forması giyen İsveçli futbolcu Emil Forsberg'i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde yeni takımına katılacak.
Emil Forsberg, bu sezon Bundesliga'da 13 maçta forma giyerken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
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