Neymar Al Hilal'den Ayrıldı

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Al Hilal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Neymar ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlanmıştır. Al Hilal kariyeri boyunca katkılarından dolayı Neymar'a teşekkürlerimizi sunuyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Al Hilal'e transfer oldu.

Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

Neymar'ın ülkesinde futbola başladığı kulüp Santos'a imza atması bekleniyor.