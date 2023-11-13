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Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor - Son Dakika

Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor

Neymar\'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel\'e benzetiyor
13.11.2023 14:49  - Güncelleme: 15:28

Sezon başında Al Hilal'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası 10 ay sahalardan uzak kalacak. Antrenmana çıkmayan ve dinlenme sürecinde olan Neymar'ın yeni imajı ise hayranlarının gözlerini açık bıraktı. Türk futbolseverler, Brezilyalı futbolcunun kafasını kazıttığı son halini ünlü rapçi Ezhel'e benzetti.

Paris Saint-Germain'den transfer olduğu Al Hilal'de kabusu yaşayan Neymar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Saha dışında kalan ve dinlenme sürecine giren yıldız futbolcunun yeni tarzı gündem oldu.

SAÇLARINI KAZITTI

Saçlarını tamamen kazıtan Neymar'ın yeni tarzı çok konuşuldu. Brezilyalı yıldızın artık futbolculuktan çıktığı yönünde eleştirilerde bulunulurken Türk hayranları Neymar'ı ünlü rapçi Ezhel'e benzetti.

Neymar bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor
Neymar'ın yeni tarzı
Neymar bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor
Ezhel

Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor - Son Dakika
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