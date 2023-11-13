Paris Saint-Germain'den transfer olduğu Al Hilal'de kabusu yaşayan Neymar, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Saha dışında kalan ve dinlenme sürecine giren yıldız futbolcunun yeni tarzı gündem oldu.
Saçlarını tamamen kazıtan Neymar'ın yeni tarzı çok konuşuldu. Brezilyalı yıldızın artık futbolculuktan çıktığı yönünde eleştirilerde bulunulurken Türk hayranları Neymar'ı ünlü rapçi Ezhel'e benzetti.
Son Dakika › Spor › Neymar'ı bu zamana kadar hiç böyle görmediniz! Herkes Ezhel'e benzetiyor - Son Dakika