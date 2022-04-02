Nezih Alkış, hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Nezih Alkış, hayata gözlerini yumdu

02.04.2022 21:45
Nezih Alkış, hayata gözlerini yumdu

Türk spor basınının önemli isimlerinden Nezih Alkış, hayatını kaybetti.

Türk spor basınının önemli isimlerinden Nezih Alkış, hayatını kaybetti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) eski başkanlarından, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin efsane spor müdürü Nezih Alkış, 2020 yılında kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti. Spor haberciliğine önemli katkıları bulunan 84 yaşındaki Alkış, bugün hayata gözlerini yumdu.

63 YIL ÖNCE GAZETECİ OLDU

Nezih Alkış 1938 yılında İstanbul'da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. 1959 yılında Son Post'da gazeteciliğe başladı. Milliyet Gazetesi'nde istihbarat şefliği ve spor yazarlığı yaptı. 1963 yılında TSYD üyesi olan Alkış, 1992 yılında TSYD'de Genel Başkanlık görevine getirildi. Daha sonra Hürriyet Gazetesi'ne geçen Nezih Alkış, Hürriyet Gazetesi'nde spordan sorumlu müdür oldu. Alkış'ın gazetecilik alanında pek çok ödülü bulunmaktaydı.


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Hürriyet, Türkiye, Kalp, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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