Niğde Belediyespor’dan taraftara çağrı: ’Sen yoksan bir eksiğiz’ - Son Dakika
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Niğde Belediyespor’dan taraftara çağrı: ’Sen yoksan bir eksiğiz’

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Niğde Belediyespor tarafından 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak Yozgat Belediye Spor maçı için taraftarlara çağrıda bulunuldu.

Niğde Belediyespor tarafından 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak Yozgat Belediye Spor maçı için taraftarlara çağrıda bulunuldu.

Karşılaşma öncesinde kulüp yönetimi, bilet fiyatları, satış noktaları ve stadyuma girişle ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Karşılaşmanın bilet fiyatı 150 TL olarak açıklandı. Bilet satışları, 9 Eylül Çarşamba günü NBS Store'da 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 10 Eylül Perşembe ve 11 Eylül Cuma günleri NBS Store'da 13.00-20.00, 5 Şubat Stadyumu bilet gişesinde ise 11.00-17.00 saatleri arasında bilet satışı yapılacak. 12 Eylül Cumartesi maç günü ise biletler 5 Şubat Stadyumu bilet gişesinde 11.00-19.00 saatleri arasında satışta olacak. Kulüp yönetimi, bilet satışlarında yalnızca nakit ödeme kabul edileceğini duyurdu. Kartla veya IBAN üzerinden ödeme yapılmayacağı belirtilirken, taraftarların satış noktalarına gelirken yanlarında nakit bulundurmaları istendi.

Engelli vatandaşlar ve 0-6 yaş çocuklar ücretsiz

Maç biletlerinin engelli vatandaşlar için ücretsiz olduğu, kimlik ibrazı ile satış noktalarından ücretsiz bilet alınabileceği belirtildi. Ayrıca 0-6 yaş arasındaki çocukların bilet almadan karşılaşmaya ücretsiz giriş yapabileceği açıklandı.

Aileler için E Blok önerisi

Karşılaşmayı ailesiyle birlikte takip edecek taraftarlara, daha güvenli ve rahat bir ortam için E Blok tribünlerini tercih etmeleri tavsiye edildi. Biletlerin üzerinde tribün ve blok bilgilerinin yer aldığı, taraftarların maç günü biletlerinde belirtilen giriş kapısını kullanmaları gerektiği ifade edildi. Stadyum kapılarının açılış saatinin ise kulübün resmi hesaplarından ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

Niğde Belediyespor yönetimi, taraftarlara biletlerini erken almaları ve maç saatinden önce stadyumda bulunmaları çağrısında bulunarak, 'Sen yoksan bir eksiğiz' mesajıyla kırmızı-lacivertli taraftarları tribünlere davet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Niğde Belediyespor’dan taraftara çağrı: ’Sen yoksan bir eksiğiz’ - Son Dakika

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