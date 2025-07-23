Niğde Minik Boksörlerden Büyük Başarı

14-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 63 ilden toplam 650 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Niğde'yi temsil eden minik boksörler dereceyle döndü. 31 kilogram kategorisinde ringe çıkan Ayşe Neva Battal, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 32,5 kilogramda mücadele eden Melik Abdullah Baylam ise Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Sporcuların bu önemli başarısında, antrenörleri Abdurrahman Özben ve Fırat Dayan'ın katkısı büyük oldu. Uzun süredir disiplinli bir şekilde hazırlanan genç sporcuların elde ettiği dereceler, hem ailelerini hem de Niğde spor camiasını gururlandırdı. - NİĞDE