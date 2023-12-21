Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 25.'si düzenlenen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Şenlikleri başladı.

14 Aralık 2023 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Spor Şenlikleri'nde, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitüler ile idari birimler öğrenci ve personelleri mücadele edecek. Şenliklerde basketbol, voleybol, halı saha futbol, masa tenisi ve satranç branşlarında müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Başlama Vuruşu Rektörden

Merkez yerleşkede, Tıp Fakültesi- Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller-Sosyal Bilimler ve Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu ile İslami İlimler Fakültesi arasında yapılan voleybol müsabakaları ile başlayan Spor Şenlikleri'nde öğrenciler, akademisyenler ve üniversite personellerinden oluşan takımlar şampiyon olmak için yarışacak. 25. Geleneksel Spor Şenlikleri'nin bu yıl 25.'sinin düzenlendiğini söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, takımlara ve sporculara başarılar dilerken kazananın dostluk olmasını diledi. - NİĞDE