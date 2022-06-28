Nijeryalı atlet Okagbare'nin 10 yıl men cezası 1 yıl daha uzatıldı

Doping yaptığı gerekçesiyle spordan 10 yıl men edilen Nijeryalı atlet Blessing Okagbare'nin cezası, 1 yıl daha eklenerek 11 yıla uzatıldı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) yaptığı yazılı açıklamada, Okagbare'nin, spordan 10 yıl men cezası almasına neden olan doping kuralı ihlaline ek olarak farklı bir dopingle mücadele kuralını daha ihlal ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle 10 yıllık cezaya ek olarak bir yıl daha spordan men cezası aldığı belirtildi.

Açıklamada, Okagbare'ye verilen son 1 yıllık ek doping cezası nedeniyle Nijerya'nın, temmuz ayında ABD'de yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 4x100 metre bayrak yarışına katılma şansını da kaybettiği ifade edildi.

Geçen şubat ayında yasaklı madde kullanması ve hakkında açılan soruşturma sırasında iş birliği yapmayı reddetmesi nedeniyle Okagbare'ye iki ayrı ihlalden 10 yıl men cezası verilmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları kadınlar 100 metre eleme serisinde birinci olan 33 yaşındaki Okagbare, doping testi pozitif çıktığı gerekçesiyle yarı final yarışına çıkamamıştı.

Okagbare, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları ve 2013 Moskova Dünya Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada gümüş madalya kazanmıştı.