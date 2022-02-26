Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Son Dakika
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Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

26.02.2022 17:55
Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Nil Mısır, W1 Kadınlar Bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dubai'de süren organizasyonun finalinde Nil Mısır, ABD'li rakibi Lisa Coryell'le karşılaştı.

İlk 3 seri sonunda önde olan Nil, son iki seride istediği atışları yapamadı ve müsabakayı 130-124 kaybederek gümüş madalyada kaldı. ABD'li sporcu ise altın madalya elde etti.

Öte yandan Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır'dan oluşan W1 Karışık Takım, bronz madalya maçında Çekya'ya kaybederek 4. oldu.

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Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalya Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın... Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın...

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nil Mısır'dan Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Son Dakika
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