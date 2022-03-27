Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

27.03.2022 11:40
Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

Nilüfer Belediyesi "Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Projesi" çerçevesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübüne destekte bulundu.

Nilüfer Belediyesi "Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Projesi" çerçevesinde Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübüne destekte bulundu.

Nilüfer ilçesindeki sportif faaliyetler ile sporcu sayısının artması ve spor bilincinin gelişmesi amacıyla her yıl amatör spor kulüplerine destekte bulunan Nilüfer Belediyesi 2022 yılı için kulüplere verilecek ayni ve nakdi yardımları kulüplere teslim etti.

İlçede faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübü için ayrılan 400 bin liralık ayni ve nakdi destek paketi Barış Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle kulüp temsilcileri ve sporculara teslim edildi.

Törene katılan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer "Belediyemiz ve Başkanımız Turgay Erdem ile birlikte çeşitli yatırımlar, projeler ve destek paketleriyle ilçemizdeki sportif faaliyetlerin artarak devam etmesi için spor kenti Nilüfer'de amatör spor kulüpleri ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tören sonunda çeşitli spor malzemelerinin olduğu koliler kulüp temsilcileri ve genç sporculara teslim edilirken, spor kulüpleri için ayrılan nakdi desteğin önümüzdeki hafta içinde kulüp hesaplarına yatırılacağı belirtildi. - BURSA

Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek
Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek
Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

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nilüfer belediyesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek - Son Dakika


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