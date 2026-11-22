Nilüfer Belediyespor Eker, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u evinde 3-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında galibiyete uzandı. Setleri 25-21, 25-22 ve 25-19 kazanan Nilüfer, karşılaşmayı 90 dakikada tamamladı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka (Merve İzbilir, Ramos, Sevgin Temel)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Teixeira, Begic, Fatma Nur Yılmaz, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Nisan Barut (Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Rasinska)
Setler: 25-21, 25-22, 25-19
Süre: 90 dakika
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?