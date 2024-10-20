Nilüfer Belediyespor Liderliği Ele Geçirdi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-35 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda başa baş geçen maçın ilk yarısını konuk ekip, 19-18 önde bitirdi.
İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 40-35 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bursa temsilcisi, ligde 7. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzon temsilcisi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
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