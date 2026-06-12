24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde emeği geçenlere teşekkür

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan branş öğretmenleri, okul müdürleri, koordinatörler ve komite üyelerine, organizasyona sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin; Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirdiği 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin arından teşekkür programı düzenlendi. 15 Nisan'daki açılış programıyla başlayıp 19 Mayıs'ta sona eren ve binlerce öğrenciyi buluşturan organizasyonda görev alan eğitimciler ve komite üyeleri için Podyum Davet'te teşekkür gecesi gerçekleştirildi.

Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Comart, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticileri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, şenlikler boyunca gösterilen emek ve fedakarlık için teşekkür etti. Karagöz, "Bu yıl 171 okuldan 20 binden fazla öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şenlikler, sizlerin yoğun emeği ve desteğiyle hayata geçti. En büyük pay, bu akşam birlikte olduğumuz sizlerin. 24 farklı branşta müsabakalara katılan öğrencilerimiz yalnızca sportif başarılara imza atmadı; sporun, dostluğun ve dayanışmanın değerleriyle buluştu. Çocuklarımızın yüzü güldü, aileleri mutlu oldu, özgüvenleri arttı ve takım ruhunu yaşama fırsatı buldular. Tüm bunların arkasında siz değerli öğretmenlerimiz var. Bu şenlikleri önümüzdeki yıllarda hep birlikte yeniden düzenleyecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz" dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Comart da çeyrek asra yaklaşan organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "Sahalarda sadece madalya mücadelesi değil; takım ruhu, dayanışma, dostluk ve centilmenlik kazandı. Bu büyük organizasyona katkı sunan başta Nilüfer Belediyemiz olmak üzere tertip komitesi üyelerimize, branş temsilcilerimize, okul ve kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize, gönüllülerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Elbette en büyük alkış, sahalarda emek veren ve sporun birleştirici ruhunu en güzel şekilde yansıtan sevgili öğrencilerimiz içindir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan okul müdürlerine, branş koordinatörlerine ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Gece, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun ve Nilüfer Roman Orkestrası'nın performansıyla sona erdi. - BURSA