24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür

24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri\'nde emeği geçenlere teşekkür
12.06.2026 10:26  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan öğretmen, müdür ve komite üyelerine teşekkür plaketi verildi. 171 okuldan 20 bin öğrencinin katıldığı organizasyon, dostluk ve dayanışma vurgusuyla sona erdi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan branş öğretmenleri, okul müdürleri, koordinatörler ve komite üyelerine, organizasyona sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin; Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor Kulübü ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirdiği 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nin arından teşekkür programı düzenlendi. 15 Nisan'daki açılış programıyla başlayıp 19 Mayıs'ta sona eren ve binlerce öğrenciyi buluşturan organizasyonda görev alan eğitimciler ve komite üyeleri için Podyum Davet'te teşekkür gecesi gerçekleştirildi.

Geceye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Comart, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Belediye Meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Kulübü yöneticileri ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, şenlikler boyunca gösterilen emek ve fedakarlık için teşekkür etti. Karagöz, "Bu yıl 171 okuldan 20 binden fazla öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şenlikler, sizlerin yoğun emeği ve desteğiyle hayata geçti. En büyük pay, bu akşam birlikte olduğumuz sizlerin. 24 farklı branşta müsabakalara katılan öğrencilerimiz yalnızca sportif başarılara imza atmadı; sporun, dostluğun ve dayanışmanın değerleriyle buluştu. Çocuklarımızın yüzü güldü, aileleri mutlu oldu, özgüvenleri arttı ve takım ruhunu yaşama fırsatı buldular. Tüm bunların arkasında siz değerli öğretmenlerimiz var. Bu şenlikleri önümüzdeki yıllarda hep birlikte yeniden düzenleyecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz" dedi.

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Comart da çeyrek asra yaklaşan organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "Sahalarda sadece madalya mücadelesi değil; takım ruhu, dayanışma, dostluk ve centilmenlik kazandı. Bu büyük organizasyona katkı sunan başta Nilüfer Belediyemiz olmak üzere tertip komitesi üyelerimize, branş temsilcilerimize, okul ve kurum yöneticilerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize, gönüllülerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Elbette en büyük alkış, sahalarda emek veren ve sporun birleştirici ruhunu en güzel şekilde yansıtan sevgili öğrencilerimiz içindir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde görev alan okul müdürlerine, branş koordinatörlerine ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Gece, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun ve Nilüfer Roman Orkestrası'nın performansıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:29:57. #7.13#
SON DAKİKA: 24. Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'nde emeği geçenlere teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.