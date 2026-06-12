Tuna Tunca\'nın hedefi Kuzey Kanalı

Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Ocean's 7'nin en zorlu parkurları arasında gösterilen Kuzey Kanalı'nı yüzmek üzere buz gibi sulara girecek.

Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, önümüzdeki ay Ocean's 7'nin en zorlu parkurlarından Kuzey Kanalı'nda kulaç atacak. Kuzey İrlanda (Donaghadee) ile İskoçya (Port Patrick) arasındaki kuş uçuşu 35 kilometrelik parkur, 12 dereceye kadar düşen su sıcaklığı, içinde buz parçacıkları olan sert rüzgarları, devasa dalgaları ve güçlü akıntıları ile dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'nin aşılması en güç parkurları arasında gösteriliyor.

Belfast'ta bir aylık soğuk su kampı

Tuna Tunca, Kuzey Kanalı için Temmuz ayının hemen başında Kuzey İrlanda-Belfast'ta uzun süreli bir soğuk su kampına girecek. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü, bu kampta soğuk su adaptasyonunu artırırken, hava değişiminin getireceği olumsuz etkilere uyum sağlayacak. Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun en uygun olduğu zamanda Kuzey Kanalı'nda yüzmeye başlayacak.

Gülnur Tunca: "Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde"

Tuna Tunca'ya geçiş sırasında annesi Gülnur Tunca, antrenörlerinden Mert Onaran ile yüzücü Emre Deliveli de eşlik edecek. Anne Gülnur Tunca, Kuzey Kanalı'nı aşılması gereken bir parkur olarak görmediklerini belirterek, "Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde. O, suyla beraber ritmini bulan bir sporcu. Bu nedenle Kuzey Kanalı, yalnızca yeni bir hedef değil; Tuna'nın denizle kurduğu bağın devamı. Başlayacak, ritmini bulacak ve özgürlüğün tadını çıkarıp bitirecek" dedi.

Aralıksız bir yıldır hazırlanıyor

Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, bugüne kadar Ocean's 7 etaplarından Manş Denizi ve Cebelitarık'ı başarıyla geçerken Napoli-Capri ultra maratonunda kürsüye çıktı ve Çeşme-Sakız Adası geçişini yaptı. Yaklaşık bir yıldır Kuzey Kanalı'na hazırlanan İzmirli sporcu, gece yarısı saat 03.00 gibi Karaburun ve Seferihisar'da suyun en soğuk noktalarında saatlerce kulaç atıyor, havanın izin vermediği zamanlarda ise havuzda antrenmanlarını sürdürüyor. - İZMİR