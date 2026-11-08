Norris Brezilya GP'sini kazandı, Mercedes 652 puanla şampiyonluğu garantiledi - Son Dakika
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Norris Brezilya GP'sini kazandı, Mercedes 652 puanla şampiyonluğu garantiledi

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Formula 1'de sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini McLaren pilotu Lando Norris kazandı; Verstappen ikinci, Hadjar üçüncü oldu. Mercedes ise bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantileyerek 2021'den bu yana ilk kez bu unvana ulaştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'sini, McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 23.504 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Norris, bu sezon üçüncü, kariyerinin 14. etap galibiyetini elde etti.

Red Bull pilotlarından Hollandalı Max Verstappen, liderin 14.602 saniye gerisinde ikinci, Isack Hadjar ise 24.485 saniye farkla üçüncü oldu.

Takımlar şampiyonu Mercedes

Mercedes, bitime 3 yarış kala 652 puanla takımlar şampiyonluğunu garantiledi.

2021'den bu yana ilk takımlar şampiyonluğunu elde eden Mercedes, toplamda 9 şampiyonlukla Williams'ı yakaladı.

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitirerek Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu olmuştu.

Sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'si 21 Kasım'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 390

2. Max Verstappen (Hollanda): 279

3. George Russell (Büyük Britanya): 262

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 261

5. Charles Leclerc (Monako): 251

Takımlar

1. Mercedes: 652

2. Ferrari: 512

3. Red Bull: 415

4. McLaren: 398

5. Racing Bulls: 112

Kaynak: AA
Formula 1MercedesBrezilyaOtomobilMcLarenSporSon Dakika

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