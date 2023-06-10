Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı - Son Dakika
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Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı

Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı

10.06.2023 09:34

NBA finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 108-95 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. All-star oyuncusu Nikola Jokic ve Aaron Gordon'un performansıyla öne çıkan Nuggets, rakibini 13 sayı farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Jamal Murray, NBA Finallerinde 10'dan fazla asistle oynayan ve hiç top kaybı yapmayan 5. isim olarak tarihe geçti. Serinin 5. maçı 13 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da Nuggets'ın sahasında oynanacak. Nuggets, bu maçı da kazanması halinde tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanacak.

NBA finalinde Denver Nuggets, deplasmanda Miami Heat'i 108-95 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Final serisinin 4. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic ve Aaron Gordon'un performansıyla öne çıktığı maçta rakibini 13 sayı farkla mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir avantaj elde etti. Heat'te Jimmy Butler'ın 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bam Adebayo'nun 20 sayı, 11 ribaunt, 3 asistlik çabaları mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Kyle Lowry 13, Kevin Love ve Duncan Robinson 12'şer sayıyla oynadı.Konuk ekipte ise Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Nikola Jokic 23 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle takımlarını sırtladı. Bruce Brown 21 sayı, Jamal Murray 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

NUGGETS TARİHİNDE BİR İLKİN EŞİĞİNDE

Jamal Murray, NBA Finallerinde 10'dan fazla asistle oynayan ve hiç top kaybı yapmayan 5. isim olarak tarihe geçti. Serinin 5. maçı 13 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da Nuggets'ın sahasında oynanacak. Nuggets, bu maçı da kazanması halinde tarihinin ilk şampiyonluğuna uzanacak.

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Denver Nuggets, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı - Son Dakika
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