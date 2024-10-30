Nuggets Uzatmada Nets'i Geçti - Son Dakika
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Nuggets Uzatmada Nets'i Geçti

Denver Nuggets, Jokic’in triple double'ı ile Nets'i uzatmada 144-139 yendi; Brooklyn 3. yenilgisini aldı.

30.10.2024 10:53
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NBA'de Denver Nuggets deplasmanda oynadığı Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 144-139'luk skorla yendi. Denver'de Sırp oyuncu Nikola Jokic 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaptı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i uzatmaya giden maçta 144-139'luk skorla mağlup etti ve 2. galibiyetini aldı. Denver'de Sırp basketbolcu Nikola Jokic 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistle oynayarak triple double yaparken, Jamal Murray ile Aaron Gordon da 24'er sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Brooklyn'de ise Dennis Schröder'in 28 sayı, 14 asist ve Cam Thomas'ın da 26 sayı, 3 asisti galibiyete yetmedi.

Dallas'ta Kyrie Irving'den 35 sayı

Dallas Mavericks, Target Center'da mücadele ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-114'lük skorla yendi. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı, 5 asist, Luka Doncic 24 sayı, 9 asist ve P.J. Washington da 17 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşayan Minnesota'da ise Anthony Edwards 37 sayı, 6 ribaund ve Julius Randle de 20 sayı, 7 asistle tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 139 - Denver Nuggets: 144

Minnesota Timberwolves: 114 - Dallas Mavericks: 120

Utah Jazz: 96 - Sacramento Kings: 113

Golden State Warriors: 124 - New Orleans Pelicans: 106 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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