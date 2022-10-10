Nurettin Korkmaz sezonu kapattı - Son Dakika
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Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

10.10.2022 16:18
Nurettin Korkmaz sezonu kapattı

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı.

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcusu Nurettin Korkmaz sakatlandı. 2002 doğumlu futbolcunun sezonu kapattığı belirtildi.

Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Ümraniyespor maçı öncesi sakatlanan Nurettin Korkmaz'ın MR'ı çekildi. İlk tetkikleri yapılan Nurettin Korkmaz'ın sağ bacak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Nurettin Korkmaz, sezonu kapattı.

Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nurettin Korkmaz sezonu kapattı - Son Dakika

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