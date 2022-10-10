Yukatel Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nurettin Korkmaz, Ümraniyespor müsabakası hazırlıkları çerçevesinde 7 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanmıştır. Yapılan tetkik ve muayene neticesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiştir. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Nurettin Korkmaz sezonu kapattı - Son Dakika

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