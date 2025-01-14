Nuri Şahin\'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel\'e 4-2 mağlup oldu

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Nuri Şahin'in yönetimindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında deplasmanda Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel'e de 4-2 mağlup oldu.

3-0'DAN GERİ DÖNEMEDİ

Holstein Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresini 3-0 önde kapatan ev sahibi Holstein Kiel'in gollerini 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson kaydetti. Holstein Kiel'in son golünü ise 90+8'de Jann-Fiete Arp kaydetti. Borussia Dortmund'un gollerini ise 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti. Holstein Kiel'de Lewis Holtby 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON 6 MAÇIN 1'İNİ KAZANABİLDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Borussia Dortmund 25 puanda kalırken, ligdeki 3. galibiyetini alan Holstein Kiel 11 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, Holstein Kiel sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

Borussia Dortmund'un ligde çıktığı son 6 maçta aldığı sonuçlar;