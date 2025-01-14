Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu

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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 yenildi. Kötü gidişe dur diyemeyen Nuri Şahin'in ekibi, ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

14.01.2025 22:48  Güncelleme: 23:10
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Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Nuri Şahin'in yönetimindeki Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 17. haftasında deplasmanda Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel'e de 4-2 mağlup oldu.

3-0'DAN GERİ DÖNEMEDİ

Holstein Stadyumu'nda oynanan maçın ilk devresini 3-0 önde kapatan ev sahibi Holstein Kiel'in gollerini 27. dakikada Shuto Machino, 32. dakikada Phil Harres ve 45+4'te Alexander Bernhardsson kaydetti. Holstein Kiel'in son golünü ise 90+8'de Jann-Fiete Arp kaydetti. Borussia Dortmund'un gollerini ise 71. dakikada Gio Reyna ve 77. dakikada Jamie Bynoe-Gittens kaydetti. Holstein Kiel'de Lewis Holtby 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SON 6 MAÇIN 1'İNİ KAZANABİLDİ

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 6 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Borussia Dortmund 25 puanda kalırken, ligdeki 3. galibiyetini alan Holstein Kiel 11 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olurken, Holstein Kiel sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

Borussia Dortmund'un ligde çıktığı son 6 maçta aldığı sonuçlar;

  • Borussia Dortmund 1-1 Bayern Münih
  • Borussia Mönchengladbach 1-1 Borussia Dortmund
  • Borussia Dortmund 1-1 Hoffenheim
  • Wolfsurg 1-3 Borussia Dortmund
  • Borussia Dortmund 2-3 Bayer Leverkusen
  • Holstein Kiel 4-2 Borussia Dortmund
Nuri Şahin\'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel\'e 4-2 mağlup oldu

Borussia Dortmund, Bundesliga, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Fatih Yıldız:
    beter ol 1 3 Yanıtla
    Enis Çakar:
    been ne yapti Sana, sulalleni mi dikti? anladin Sen onu 0 0
  • Çelikk:
    Mantar kafa Nuri lüzumsuz 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    COME TO BEŞİKTAŞ NURİ ŞAHİN 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    Türkiye ligi gibi liglerde hava cıva yaparlar. 1 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KADRO İLE ÇOK OYNUYOR, IKI MAÇ ÜST ÜSTE AYNI KADRO ILE CIKMADI FUTBOLCULAR SERSERIYE DÖNDÜ. TRANSFERLERI KENDI YAPTIRDI HİÇBİRİNI DOGRU DÜZGÜN OYNATMIUOR BU MAC SO MAÇIYDI MUHTEMELEN 1 0 Yanıtla
  • seyhan sönmez:
    Yanlış yazılmış Leverkusen 3 2 almıştı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nuri Şahin'e bir darbe daha: Borussia Dortmund, Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu - Son Dakika
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