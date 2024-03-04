Nürnberg\'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye\'den yana kullandı

Spor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen genç yıldız Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"

18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim" sözleriyle tercihini de belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN GURURLA OYNAYACAĞIM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Uzun, "Hangi milli takımın bana şampiyonluk getireceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız, bu şan ve şerefle ilgilidir... Kendi ülkenizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur... Her şeyimi vereceğim ve Türkiye için gururla oynayacağım" dedi.