Nurselen Yalgettekin Dünya Şampiyonası\'nda

Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Sırbistan'ın Niş şehrinde 8-16 Mart Tarihinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Avrupa ve Türkiye Boks Şampiyonu Milli Boksör Nurselen Yalgettekin de ringe çıkacak.

Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönerek hem ülkesine hem de yaşadığı ildeki bölge insanına büyük bir gurur yaşatan Yalgettekin, "Bu turnuvada da en büyük amacım derece yaparak hem ülkeme hem de formasını giydiğim kulübüme ve bana inanan 82 Milyon insana büyük bir gurur yaşatmaktır" dedi.

Nurselen Yalgettekin'in Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na çok sıkı bir şekilde hazırlandığına vurgu yapan Antrenör Rıdvan Budak ise, "İnanıyorum Nurselen bu turnuvada da kendisine güvenen ve dualarını esirgemeyen 82 milyon insana büyük bir gurur yaşatıp, Türk bayrağını göndere çekecektir" diye konuştu. - ŞIRNAK