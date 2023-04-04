O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı

04.04.2023 15:42

Galatasaray'da sakatlıktan beklenenden çok daha kısa bir zamanda dönen Fernando Muslera'nın Adana Demirspor maçının öncesinde şiddetli ağrılarının olduğu bilgisine ulaşıldı. Muslera, kendisine tedbir amaçlı dinlenmesi gerektiği uyarısında bulunan doktorlara, "Ne olursa olsun böylesine zor bir dönemde sahada olmalıyım." ifadelerini kullandı.

Sakatlığını tam atlatamadan sahalara dönen Fernando Muslera, Adana Demirspor maçı öncesi büyük bir fedakarlığa imza attı. Şiddetli ağrıları bulunan deneyimli eldiven, doktorların tüm uyarılarına rağmen formayı bırakmadı.

"NE OLURSA OLSUN SAHADA OLMALIYIM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Maç öncesi şiddetli ağrıları olan Muslera'ya doktorlar dinlenmesini tavsiye etti. Ancak Uruguaylı kaleci, "Ne olursa olsun böylesine zor bir dönemde sahada olmalıyım" diyerek sahaya çıktı.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a şampiyonluk yarışında büyük katkı sağlayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Kaleyi bırakmaya niyeti olmayan 36 yaşındaki eldiven ile sarı-kırmızılı yönetimin yaz aylarında masaya oturarak sözleşme uzatması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Muslera'dan büyük fedakarlık! Adana Demir maçından önce neler yaşamış neler Muslera'dan büyük fedakarlık! Adana Demir maçından önce neler yaşamış neler Herkes Adana Demirsporlu Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonraki hareketlerini konuşuyor Herkes Adana Demirsporlu Onyekuru'nun Galatasaray maçından sonraki hareketlerini konuşuyor

Adana Demirspor, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:44 Kobra Murat, altın içinde yüzdürdüğü torunu için şimdi de 7 kurban kestirdi
15:40 İkinci Togg, Azerbaycan'a ulaştı! İlham Aliyev, direksiyonun başına geçti
15:37 O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı
15:32 Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı
15:31 Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım
15:26 Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti
15:26 İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti
15:09 Termometreler 29 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti
15:22 İstatistikleri çok konuşulur! Cenk Tosun, Şenol Güneş'le adeta küllerinden doğdu
15:20 Muslera'dan büyük fedakarlık! Adana Demir maçından önce neler yaşamış neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2023 15:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement