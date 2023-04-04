O tam bir savaşçı! Muslera'nın Adana Demirspor maçından önce yaşadıkları ortaya çıktı

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Sakatlığını tam atlatamadan sahalara dönen Fernando Muslera, Adana Demirspor maçı öncesi büyük bir fedakarlığa imza attı. Şiddetli ağrıları bulunan deneyimli eldiven, doktorların tüm uyarılarına rağmen formayı bırakmadı.

"NE OLURSA OLSUN SAHADA OLMALIYIM"

Fanatik'te yer alan habere göre, Maç öncesi şiddetli ağrıları olan Muslera'ya doktorlar dinlenmesini tavsiye etti. Ancak Uruguaylı kaleci, "Ne olursa olsun böylesine zor bir dönemde sahada olmalıyım" diyerek sahaya çıktı.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a şampiyonluk yarışında büyük katkı sağlayan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Kaleyi bırakmaya niyeti olmayan 36 yaşındaki eldiven ile sarı-kırmızılı yönetimin yaz aylarında masaya oturarak sözleşme uzatması bekleniyor.