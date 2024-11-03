İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.
Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 160 at yarıştı.
Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.
Son Dakika › Spor › Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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