Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun

2021 Ballon d'Or (Altın Top) ödülü Lionel Messi'ye gitti. Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca 7. kez bu ödülün sahibi oldu. Lionel Messi'nin ödüle layık görülmesi futbol dünyasını ikiye böldü. Son yıllara damgasını Lewandowski'nin ödülü alamaması kaos yarattı.

"EN İYİ FORVET ÖDÜLÜ"

Pandemi nedeniyle ertelenen Ballon d'Or'da ödül alamayan Lewandowsi, bu sezon "En iyi forvet" ödülüyle yetinmek zorunda kaldı. Pek çok futbolsever, Messi'ye verilen ödülün Lewandowski'ye verilmesi gerektiğini ifade etti. Hande Sarıoğlu da Lewandowski tarafında duran isimlerden oldu.

"BAYERN-PSG EŞLEŞSSİN"

Hande Sarıoğlu, Ballon d'Or ödülü ve Messi hakkında zehir zemberek sözler savurdu. Sarıoğlu, "Satışmış balon ödülü. Eyyamcılar, Lewa dururken orada, 2020'de yediniz adamı. Dibine kadar hakkıydı. Messi'yi Fransa'ya getirmişken ödülü verdiler. Törene 3 saat kala ödül icat edip Lewa'ya buyurdular. Yazıklar olsun. Ulan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern- PSG eşleşmesi olsun. Sen konuyu biliyorsun" paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.