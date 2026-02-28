Odunpazarı Hentbol'da Galip geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 3. hafta maçında Odunpazarı, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 36-30 mağlup etti.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-16 önde geçen Odunpazarı, sahadan da galip ayrıldı.
Odunpazarı puanını 20'ye çıkardı, MC Sistem Yurdum ise 8 puanda kaldı.
