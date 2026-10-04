Odunpazarı, LK Zug'a 31-29 yenilip EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti - Son Dakika
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Odunpazarı, LK Zug'a 31-29 yenilip EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti

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Odunpazarı, LK Zug\'a 31-29 yenilip EHF Kadınlar Avrupa Kupası\'na veda etti
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EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanşında Odunpazarı, evinde LK Zug Handball'a 31-29 yenildi. İlk devreyi 19-17 önde bitiren Odunpazarı, ilk maçı 28-23 kaybettiği için organizasyona veda etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Odunpazarı 19-17 önde tamamladı.

İkinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayan LK Zug Handball, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.

Dün oynanan ilk karşılaşma İsviçre ekibinin 28-23'lük üstünlüğüyle sona ermişti.

Odunpazarı bu sonuçla Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.

Kaynak: AA
OdunpazarıSporSon Dakika

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