Offroad Şampiyonası final ayağında 25 araç 50 sporcu 9-11 Ekim'de Karasu'da yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Offroad Şampiyonası final ayağında 25 araç 50 sporcu 9-11 Ekim'de Karasu'da yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final ayağı 9-11 Ekim'de Sakarya Karasu'da koşulacak. İki kategoride 25 araç ve 50 sporcu mücadele edecek, sezonun otomobil ve SSV şampiyonları bu yarışta belirlenecek.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 54 Otomobil Spor Kulübünce Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu Karsaş İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sezonun otomobil ve SSV şampiyonları belirlenecek.

Karasu ilçesinde 9-11 Ekim'de final ayağı organize edilecek yarışta, iki ayrı kategoride 25 araç ve 50 sporcu parkura çıkacak.

Organizasyon, 9 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Cumhuriyet Caddesi'nde seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk gününde ekipler, 10 Ekim Cumartesi günü Karasu etabını 4 kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın final ayağı, 11 Ekim Pazar günü Küçükboğaz Sahili'nde seyircilerin takip edebileceği Karasu Kum Fırtınası etabının üç kez geçilmesiyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
TürkiyeSakaryaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:10:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Offroad Şampiyonası final ayağında 25 araç 50 sporcu 9-11 Ekim'de Karasu'da yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei