Offroad Şampiyonası final ayağında 25 araç 50 sporcu 9-11 Ekim'de Karasu'da yarışacak

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ve final ayağı Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 54 Otomobil Spor Kulübünce Karasu Belediyesi, Spor Toto, Salados, TRT Spor ve Karasu Karsaş İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (KARSAŞ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyonda, sezonun otomobil ve SSV şampiyonları belirlenecek.

Karasu ilçesinde 9-11 Ekim'de final ayağı organize edilecek yarışta, iki ayrı kategoride 25 araç ve 50 sporcu parkura çıkacak.

Organizasyon, 9 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Cumhuriyet Caddesi'nde seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk gününde ekipler, 10 Ekim Cumartesi günü Karasu etabını 4 kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın final ayağı, 11 Ekim Pazar günü Küçükboğaz Sahili'nde seyircilerin takip edebileceği Karasu Kum Fırtınası etabının üç kez geçilmesiyle tamamlanacak.