Ofsayt tartışmalarını bitirecek sistem resmen kullanıldı

Futbola VAR sisteminin gelmesiyle hakemlerin pozisyonları hatalı yorumlaması oldukça zor hale gelmişti. Tek sorun olarak gösterilen milimetrik ofsaytlarda yaşanan tartışmaların da FIFA'nın uygulamaya koyduğu yarı otomatik ofsayt sistemiyle sona ermesi bekleniyor.

İLK DEFA RESMİ BİR TURNUVADA KULLANILMAYA BAŞLANDI

NTV'nin haberine göre; IFA, çok uzun bir süredir test ettiği yarı otomatik ofsayt sistemini FIFA Arap Kupası'nda uygulamaya aldı ve bu sistem ilk defa resmi bir turnuvada denenmeye başlandı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Futbola VAR sistemi getirildiğinden beri en çok tartışılan konulardan olan ofsaytlarda milimetrik pozisyonlarda yaşanan problemler ve bunların tespit edilmesi için geçen süre ciddi problemler yaratıyordu. Bu konuda geliştirmeler yapan FIFA, stadyumların çatısının her iki tarafına kızılötesi kamera sistemi yerleştirdi. Saniyede 50 kez tarama yapabilen bu kameralar, yapay zekanın yardımı ile ofsayt pozisyonlarında doğru kararı çok kısa süre içerisinde belirleyip, sonucu VAR odasına gönderebilecek.

SANİYELER İÇİNDE OFSAT KARARI VERİLECEK

Özetle, FIFA bu sistemle ofsayt pozisyonlarında doğru cevabı saniyeler içerisinde VAR odasındaki hakemlere, oradan da sahaya ulaştırabilmeyi amaçlıyor. VAR odasının bu bilgisayar sonucu dışında yorumlaması gereken şey olarak ise pozisyon anlamında kalecinin görüş açısının kapanmasına bağlı olarak gelişebilecek ofsayt gibi durumlar kalacak.

2022 DÜNYA KUPASI'NDA DA KULLANILACAK

Daha önce boş stadyumlarda veya oynanan maçlarda pasif olarak test edilen yarı otomatik ofsayt sistemi, ilk kez FIFA Arap Kupası ile hayata geçiriliyor. Bu turnuvadan sonra Şubat 2022'de de Kulüpler Dünya Kupası'nda bir kez daha uygulanacak. Sistemin onaylanmasının ardından uygulanmasının beklendiği ilk büyük turnuva ise Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası. Bu sistemin yerel liglere gelmesinin de Dünya Kupası'ndan sonra olması bekleniyor.