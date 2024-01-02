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OGM Ormanspor, Emlak Konut'u mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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OGM Ormanspor, Emlak Konut'u mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi

Salon: Şehit Mustafa ÖzelHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Orkun Yurttaş, Mustafa ÇeltikerEmlak Konut: Sehernaz Çidal 23, Smith 4, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 15, Jakobsone 3, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 8OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 7, Dantas 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz...

OGM Ormanspor, Emlak Konut\'u mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi
02.01.2024 - 18:06,
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Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Orkun Yurttaş, Mustafa Çeltiker

Emlak Konut: Sehernaz Çidal 23, Smith 4, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 15, Jakobsone 3, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 8

OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 7, Dantas 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 8, Banu Şimşek

1. Periyot: 19-21

Devre: 37-35

3. Periyot: 50-54

Beş faulle çıkan: 39.15 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında OGM Ormanspor, Emlak Konut'u 72-63 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor OGM Ormanspor, Emlak Konut'u mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: OGM Ormanspor, Emlak Konut'u mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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