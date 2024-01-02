OGM Ormanspor, Emlak Konut\'u mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Orkun Yurttaş, Mustafa Çeltiker
Emlak Konut: Sehernaz Çidal 23, Smith 4, Gizem Başaran Turan 4, Wiese 15, Jakobsone 3, Zeynep Şevval Gül 6, Berfin Sertoğlu 8
OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 7, Dantas 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 8, Banu Şimşek
1. Periyot: 19-21
Devre: 37-35
3. Periyot: 50-54
Beş faulle çıkan: 39.15 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında OGM Ormanspor, Emlak Konut'u 72-63 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.
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