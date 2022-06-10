Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibinde yardımcı antrenörlük de yapan Oktay'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu - Son Dakika

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