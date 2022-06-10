OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu - Son Dakika
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OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu

10.06.2022 14:47
OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da, başantrenörlük görevine Mert Oktay getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce başkent ekibinde yardımcı antrenörlük de yapan Oktay'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ligde normal sezonu 3. sırada bitiren OGM Ormanspor, play-off yarı finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne elenmişti. Ligin sona ermesiyle başantrenör Alper Durur'la yollar ayrılmıştı.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Mert Oktay oldu - Son Dakika

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