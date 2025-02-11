Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi - Son Dakika
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Spor

Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaşını takım arkadaşları ve teknik ekiple birlikte kutladı. Sarı-kırmızılı ekip, Ortaköy'deki bir restoranda renkli bir doğum günü partisi düzenledi. Takımın teknik direktörü Okan Buruk'un da katıldığı bu özel gecede, futbolcuların keyifli anları sosyal medyada geniş yankı buldu.

11.02.2025 10:05  Güncelleme: 10:13
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, 29'uncu yaşını takım arkadaşlarıyla birlikte Ortaköy'deki bir mekanda kutladı. Sarı kırmızılıların çılgın partisinde Okan Buruk da katıldı.

Bir restoran-barda gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Torreira ile dans ettiği anlar büyük ilgi gördü. Futbolcuların keyifli dakikaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NEREDEYSE BÜTÜN TAKIM ORADAYDI

Galatasaraylı futbolcuların eksiksiz katıldığı gecede, Torreira için hazırlanan sürpriz etkinlikler geceye damga vurdu. Kutlamadan birçok görüntü, taraftarların da yoğun ilgisiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira\'ya çılgın doğum günü partisi

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Son Dakika Spor Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira'ya çılgın doğum günü partisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    yüzsüzlüklerini kutluyorlar utanma arlanma yok bunlarda rezil kepazeler 157 41 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    kuşlara girsin 29 113 Yanıtla
  • Özgür Arıca:
    Helal olsun neşeniz dinmesin madem birileri oyun oynuyo bizde oynayarak eğleniriz. .. kısacası çok ta fiiii 27 81 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Topreria tuvalette ayağını çöp bidonuna çarpıp düşünce kokan buruk hesap ödememek için mekan sahibinden telafi için maklube istemiş.. 61 12 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ve mutlu son zaten mac yapmadilar ?? 41 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Rezil Takım Rezillik peşinde böyle devam siz adam olmazsınız 27 5 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Türkiye'de ki bütün sektörlerde umumi WC ler de dahil FETÖ soruşturmaları oldu ilişkisi olanlar tutuklandı. Ne hikmetse en çok paranın döndüğü futbolda FETÖ cü kimse çıkmadı ya helal olsun.. Yapıştır vur patlasın çal oynasın. 19 4 Yanıtla
  • Apple User:
    bütün ipneler bir arada 17 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Eskiden bunlar gizli yapılırdı ama birkaç futbolcu ile aleni şekilde yapılmaya başlandı ve ne hikmetse taraftar destek veriyor çok tuhaf. Futbolcuyu sahada sevin destekleyin onu anlarım ama nahoş ortama girip ve bunu aleni şekilde yayın yapanlarıda desteklemeyin lütfen. Tüm takımlar için söylüyorum. 12 3 Yanıtla
  • Adnan dincer:
    bunların avrupa maçlarını seyredin burda oynadıkları gibi taklacı güverçin olmuyorlar onlarda biliyor avrupalı hakemler bedava penaltı vermiyor 14 1 Yanıtla
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