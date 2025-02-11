Okan Buruk da katıldı! Lucas Torreira\'ya çılgın doğum günü partisi

barış özcan:

Eskiden bunlar gizli yapılırdı ama birkaç futbolcu ile aleni şekilde yapılmaya başlandı ve ne hikmetse taraftar destek veriyor çok tuhaf. Futbolcuyu sahada sevin destekleyin onu anlarım ama nahoş ortama girip ve bunu aleni şekilde yayın yapanlarıda desteklemeyin lütfen. Tüm takımlar için söylüyorum.