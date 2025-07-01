Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonun kadro planlamasına başladı. Takımdan ayrılacak isimler üzerinde de çalışan başarılı teknik adam, 7 futbolcunun biletini kesti.
An itibarıyla kadrosunda 17 yabancı bulunduran Galatasaray'da yapılacak transferlerle bu sayının daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut durumda dahi en az 3 isimle vedalaşması gereken Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Milliyet'in haberine göre 7 yabancı futbolcunun biletini kesti.
İşte o isimler;
Okan Buruk'un yeni sezonda kadroda düşünmediği ve ayrılık kararı alınan yabancı futbolcuların Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Derrick Köhn, Alvaro Morata ve Mathias Ross olduğu belirtildi.
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