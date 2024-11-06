Okan Buruk\'tan Tottenham maçı değerlendirmesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacakları maçın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olacağını söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir takımla karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de ara haftamıza denk geldi. Hem iyi dinlendik hem de çalışarak bu maça hazırlandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi stadımızda oynayacağız. Güzel bir atmosfer olacak. Maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, Galatasaray'ın rakip ayırt etmeksizin her maça kazanmak için çıktığını dile getirerek, "Amacımız yarın da kazanmak. Buna odaklanacağız. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibimizin yaptığı rotasyonlar var. Hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyoruz. Sakatlıklar var. Tahmin ettiğimiz isimler var ama ne olursa olsun çok kaliteli bir kadroya ve iyi bir teknik direktöre sahipler. Bence istatistiksel olarak da Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Birçok alanda ilk 2'deler. Bu da ne kadar iyi bir takım olduklarını gösteriyor. Bence ligde bulundukları yer, oynadıkları futbola göre orantılı değil." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olacak"

Buruk, yarınki müsabakayı kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacağının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye Ligi'nde de birçok rekoru kırdık. Amacımız her maçı kazanmak. Kazanınca da rekorlar geliyor. Yarın için tek düşüncemiz 3 puan almak. Türk futbolu için de önemli bir maç olacak. Türkiye'yi temsil ediyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız ama her maçta olduğu gibi sahaya kazanmak için çıkacağız."

Tottenham'ın "Kupa 2"de favori gösterildiğinin söylenmesi üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bu maç ekstra bizi motive ediyor. Ekstra heyecanlıyız. Hem stat atmosferi hem de iki takımın kadrosuna bakıldığında Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir maç olmasını bekliyorum. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en pahalı kadrosuna sahip ve turnuvanın favorisi. Çok sakatları var ve Premier Lig ile Avrupa'yı farklı oyuncularla oynamaya çalıştılar. Hangi kadroyla çıkacaklarını bilmiyoruz. Ancak kim çıkarsa çıksın iyi oyunculara sahipler." şeklinde görüş belirtti.

"Bizim için tek büyük hedef final oynayabilmek"

Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde en büyük hedeflerinin finale kadar yükselmek olduğunu söyledi.

Kupayı kazanma hedefleri olup olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Ana hedefimiz ilk 8'in içine girmek. Ondan sonrası oynayacağınız takımlara bağlı. Hepsi farklı mücadele. Tur atladıktan sonra kadro yapısı ve transferler de devreye girecek. Birçok takımın hedefi bu kupayı kazanmak. Kadro kalitesi, stadı, atmosferine bakıldığında bizim için de tek büyük hedef final oynayabilmek. Bunu hayal ediyoruz. İnşallah bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar"

Buruk, Tottenham'ın geçiş hücumlarını iyi yaptığını dile getirdi.

Kuzey Londra temsilcisine karşı hata yapmamaları gerektiğini anlatan Buruk, "Geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar ama set hücumlarında da iyiler. Geçiş hücumlarından çok gol bulma nedenleri baskılı ve önde oynamaları. Set oyununu iyi uygulayabilen yetenekli futbolculara da sahipler. Öncelikle hata yapmamamız gerek. Topun bizde olması lazım. Sabırlı ve hızlı oyuna önem vermemiz, erken düşünmemiz gerekiyor. Bu tür rakiplere karşı da arkadaki yerleşimimiz çok önemli oluyor. Buna da çalışıyoruz. Rakibimizin iyi bir geçiş takımı olduğunu söyleyebilirim. Ancak rakiplerine de çok fazla pozisyon veriyorlar." diye konuştu.

Ana planlarının dörtlü savunma olduğunu vurgulayan Buruk, "Son 2 maçta farklı sistemler kullandık ama ana önceliğimiz hep dörtlü savunma üzerine oldu. Oyuncu ve rakibe göre sistemi değiştiriyoruz. Bugün Osimhen antrenmana çıktı. Durumu hakkında karar vereceğiz. Bu sezon ana düşüncemiz dörtlü savunmaydı. Sistemle ilgili kararımızı yarın vereceğiz. Galatasaray, her maçta her rakibe karşı kendi oyununu oynamaya çalıştı. Yarın da bunu yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.