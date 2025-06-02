Okan Buruk\'un istemediği futbolcu Galatasaray\'a geri dönüyor

Behlül Çakar:

Geçen sezonun son haftaları Sanchez haftalarca yedek oturdu sorun etmedi ama Nelsson sorun ediyor. Nelsson 19 yaşında kendini yıldız oyuncu gördüğünü söylemiş. Pozisyon almayı çok iyi biliyor, avrupada savunmayı önde kurmayan her takımda kral olur, iyi bir savunmacı fakat kendisini elit seviye sanmasına rağmen öyle değil. Umarım 10 milyon euro üstüne satabiliriz, iki taraftar mutlu olur :)