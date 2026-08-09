Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike - Son Dakika
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Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike

Okan Buruk\'u bekleyen büyük tehlike
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Galatasaray'ın Villarreal ile oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk'a ceza kapıda. Hakem raporuna göre, Okan Buruk'un Süper Lig'in ilk maçında takımının başında olamama tehlikesi bulunuyor.

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal ile oynadığı ve 2-1 mağlup ayrıldığı hazırlık maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, lige cezalı başlama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Villarreal lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösteren Okan Buruk, hakem Kadir Sağlam'dan önce sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren ve kararı alkışlayarak protesto eden tecrübeli teknik adam, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla saha dışına gönderildi ve mücadeleyi tribünden takip etmek zorunda kaldı.

CEZA RAPORA BAĞLI

Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın ardından ceza alıp almayacağı, maçın hakemi Kadir Sağlam'ın hazırlayacağı rapora kilitlendi. Hakemin olayı raporlayarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) sevk etmesi halinde, deneyimli çalıştırıcının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi bekleniyor.

İLK MAÇTA OLMAYABİLİR

PFDK'dan ceza çıkması durumunda Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Çorum FK mücadelesinde kulübedeki yerini alamayacak.

Galatasaray, Villarreal, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlike - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • rıfat eren rıfat eren:
    zaten fırsat bekliyordu tff al sana fırsat hazırlık maçı bide 4 4 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    yok bu anlamıyor tutamıyor şu çenesini illah laf edecek bu sezon bu çok ceza alır başkanda hiç bir şey yapmaz ceza bile vermez uyarmada yapmaz 1 1 Yanıtla
  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    bu kafayla sen daha çok yanlız bırakırsın 2 0 Yanıtla
  • Cem Büyük Cem Büyük:
    İyide hepimizin gözünün önünde oldu. Ceza illa ki gelecek!!!! 0 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    böyle mal görmedim hazırlık maçı yapıyorsun bide 0 0 Yanıtla
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