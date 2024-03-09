Okan Kocuk: Başarı, Takımda Birbirini Seven ve Birbiri İçin Savaşanlarla Geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk, takımda herkesin birbirini sevmesiyle ve birbiri için savaşmasıyla başarının geldiğini söyledi.
Okan Kocuk, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un ligde iyiye gitmesi ile kendisinin de yükselen bir grafik gösterdiğini dile getirdi.
Takım olarak iyi işler yaptıklarını anlatan Okan, "Son haftalarda güzel işler yapıyoruz. Ben arkadaşlarıma ayak uydurmaya çalışıyorum, onlar da bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ne kadar katkı verebilirsem, benim için de çok değerli. İnşallah daha çok katkı veririm ve daha çok puanlar toplamaya yardımcı olabilirim. Puanlar topladıkça da yukarıdaki yerimizi daha da garanti altına almış oluruz." ifadelerini kullandı.
Sezonun bitmesine 10 maç kaldığını ve ligin boyunun kısalmasıyla final gibi karşılaşmalara çıktıklarına işaret eden 28 yaşındaki file bekçisi, şöyle devam etti:
"Her puan çok önemli, ligin son haftalarına girdik. Milli takım arasına kadar oynayacağımız 3 maç, takımımız adına çok önemli. Sahamızda oynayacağımız MKE Ankaragücü maçının da diğerlerinden farkı yok, her maç önemli ve her maç final gibi ama bu maçı içerde oynadığımız için, taraftarlarımızın desteğini de arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok. MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum."
Okan Kocuk, Samsunspor'un 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Süper Lig'e yeni çıkan ve yeni kurulan bir takımız. Yeni kurulan takımlarda her zaman bazı zorluklar yaşanabiliyor. Ben daha öncesinde bunları yaşadım. Biraz sabır gerekli, oyuncuların alışma süreci var. Biz başka takımlardan geldik, başka ülkelerden gelen futbolcular var, alışma süreci kısa olmuyor. Markus Gisdol hocamız geldi, aile ortamı oluşturdu, ortama disiplin kattı. Oyuncular ona güveniyor. Oyuncular olarak biz de onun verdiği taktikleri uygulayarak sahada puanları almaya başlayınca güvenimiz geldi. Başarılı olmamız adına bu, çok büyük etken tabii ki. İçerideki aile ortamı çok önemli. Hocayı oyuncular seviyor, oyuncuları hoca seviyor, bence en önemlisi bu. Herkes birbirini severse ve herkes birbiri için savaşırsa başarı geliyor. Umarım sezon sonunda ligi en iyi şekilde bitiririz."
Son Dakika › Spor › Okan Kocuk: Başarı, Takımda Birbirini Seven ve Birbiri İçin Savaşanlarla Geliyor - Son Dakika
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, yaşı ilerlemiş bireyler denge, kuvvetlendirme ve koordinasyona yönelik egzersiz yaparak zinde kalıyor. Proje sayesinde katılımcılar hem sağlıklı yaşlanma konusunda destek alıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. Eğitimlerde grup aktiviteleri ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilirken, katılımcılar arasında güçlü sosyal bağlar kurulduğu gözlemleniyor. Programa devam eden katılımcılar olumlu geri dönüşler yaparken, fiziksel aktivitenin yaşlılık dönemindeki önemine dikkat çekiliyor.
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