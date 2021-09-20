Genel kuruldaki seçimde oy hakkı bulunan kulüplerin, 22 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar temsilci isimlerini federasyona bildirmesi gerekiyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre 26 Ekim'deki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 27 Ekim Çarşamba gününe ertelenecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Ekim Salı günü Ankara 'da yapılacak.

Son Dakika › Spor › Okçuluk Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 26 Ekim'de düzenlenecek - Son Dakika Spor

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