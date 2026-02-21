Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen, 15 Yaş Altı Okçuluk Ligi Türkiye Finalleri Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 17 kulüpten 170 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun ilk gününde sporcular sıralama atışlarını gerçekleştirdi.

Turnuva, yarın final atışlarının ardından düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.