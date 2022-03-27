Okçulukta 2022 Türkiye Kupası sona erdi - Son Dakika

Okçulukta 2022 Türkiye Kupası (TSP1), bireysel finallerin ardından düzenlenen madalya töreniyle sona erdi.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 23 Mart'tan beri süren organizasyonda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.
Madalya alan sporcular şu şekilde:
Klasik Yay Erkek Takım:
Altın: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Mete Gazoz
Gümüş: Oğuzhan Küçük, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
Bronz: Muhammed Bilal Güneri, Doğan İşler, Yağız Yılmaz
Klasik Yay Kadın Takım:
Altın: Gülperi Atak, Gülnaz Büşranur Coşkun, Melike Şahin
Gümüş: Zeynep Bilbey, Nazlı Didem Göçmen, Ceren Koçur
Bronz: Aybüke Aktuna, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir
Klasik Yay Karışık Takım:
Altın: Gülnaz Büşranur Coşkun, Alp Akış
Gümüş: Aslı Er, Vedat Erbay
Bronz: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen
Klasik Yay Erkek:
Altın: Mete Gazoz
Gümüş: Efe Gürkan Maraş
Bronz: Oğuzhan Küçük
Klasik Yay Kadın:
Altın: Defne Derebaşı
Gümüş: Aslı Er
Bronz: Gülnaz Büşranur Coşkun
Makaralı Yay Erkek Takım:
Altın: Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı
Gümüş: Efe Dırıl, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız
Bronz: Yunus Emre Arslan, Mustafa Dinçel, Egemen Uslu
Makaralı Yay Kadın Takım:
Altın: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk
Gümüş: Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka
Bronz: Elif Doğan, İrem Ocakcı, Yasemin Özsoy
Makaralı Yay Karışık Takım:
Altın: İpek Tomruk, Demir Elmaağaçlı
Gümüş: İrem Ocakcı, Yunus Emre Arslan
Bronz: Hazal Burun, Emircan Haney
Makaralı Yay Erkek:
Altın: Abdullah Aslım
Gümüş: Egemen Uslu
Bronz: Yakup Yıldız
Makaralı Yay Kadın:
Altın: İpek Tomruk
Gümüş: Yeşim Bostan Uçar
Bronz: Sevim Yıldır
Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Efe Gürkan Maraş
Gümüş: Ulaş Berkim Tümer
Bronz: Mustafa Buğrahan Çoban
Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Ezgi Başaran
Gümüş: Fatma Maraşlı
Bronz: Rabia Nilsu Eryılmaz
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek:
Altın: Eren Kırca
Gümüş: Batuhan Akçaoğlu
Bronz: Yusuf Bahadır Eryılmaz
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın:
Altın: Hazal Burun
Gümüş: Yüksek Irmak
Bronz: Dilara Abbasoğlu
Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:
Altın: Efe Karar, Efe Gürkan Maraş, Ulaş Berkim Tümer
Gümüş: Musa Arzuman, Batuhan Ayaz, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Mevlüt Mert Atay, Kutay Tek, Kamil Türkmen
Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:
Altın: Alçin Duru Akboğa, Özge Çıtak, Aslı Er
Gümüş: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar
Bronz: Gökçe Ersoy, Şuheda Güneri, Sıla Özdemir
Klasik Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:
Altın: Fatma Maraşlı, Kamil Türkmen
Gümüş: Gülperi Atak, Alp Akış
Bronz: Elifsu Özdemir, Berkay Akkoyun
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkek Takım:
Altın: Efe Dırıl, Yusuf Bahadır Eryılmaz, Yakup Yıldız
Gümüş: Osman Çakar, Eren Kırca, Beren Taşçı
Bronz: Abdullah Aslım, Emirhan Kısa, Kubilay Özdemir
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadın Takım:
Altın: Ayşenur Fenerci, Efdal Hatice Köse, İpek Tomruk
Gümüş: Hazal Burun, Songül Lök, Sevda Yaka
Bronz: Dilara Abbasoğlu, Nehir Sarıhan, Begüm Yuva
Makaralı Yay 21 Yaş Altı Karışık Takım:
Altın: İrem Ocakcı, Yunus Emre Arslan
Gümüş: Duru Dicle Uzun, Burak Meşe
Bronz: İpek Tomruk, Kemal Özkan
Kaynak: AA
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