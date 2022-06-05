Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı

05.06.2022 21:15
Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da yapıldı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da yapıldı.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sakarya, Denizli, Mardin ve Samsun'dan 8 erkek, 8 kız takımının katıldığı 1 Haziran'da başlayan turnuva maçları, bugün oynanan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Şampiyonluğu kızlar takımında İstanbul Açı Koleji, erkeklerde ise İstanbul Okyanus Koleji kazandı.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Nesih Çiftçi, kentin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Takımların ciddi bir performans gösterdiğini vurgulayan Çiftçi, "8 kız, 8 erkek olmak üzere 16 takım turnuvaya katıldı. Toplamda yaklaşık 300 sporcu turnuvaya iştirak etti. Turnuva adeta bir basketbol şenliği içerisinde geçti." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul Sporları Basketbol Gençler B Türkiye Birinciliği maçları Şanlıurfa'da tamamlandı - Son Dakika
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