Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı

28.04.2022 18:30
Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden 369 sporcu katılıyor.

Başhakem ve organizasyon sorumlusu Nizam Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın kata ve kumite dalında yapıldığını belirterek, "Mahalli ligler tamamlandıktan sonra bölgesel ligler yapıldı. Bölgesel liglerde dereceye giren öğrencilerimiz Manavgat'ta yapılan şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Şampiyona 2 gün sürecek. İnşallah kazasız belasız organizasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.

YORUMLAR
500
Antalya'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı Antalya'da dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı Antalya'da trafik kazası; 3 yaralı Antalya'da trafik kazası; 3 yaralı

Manavgat, okullar, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Türkiye ile Ermenistan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek
18:22 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi: Kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum
18:19 Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, 16 yaşındayken Ronaldo'ya verdiği sözü açıkladı
18:17 Dünyanın en büyük mavi elması rekor fiyata satıldı!
18:08 Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?
18:07 İngiliz basını, 41 sivili öldüren Esed rejiminin katliamına ait görüntüleri paylaştı
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement