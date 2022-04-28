Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika

Okullar Arası Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 50 ilden 369 sporcu katılıyor.

Başhakem ve organizasyon sorumlusu Nizam Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın kata ve kumite dalında yapıldığını belirterek, "Mahalli ligler tamamlandıktan sonra bölgesel ligler yapıldı. Bölgesel liglerde dereceye giren öğrencilerimiz Manavgat'ta yapılan şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Şampiyona 2 gün sürecek. İnşallah kazasız belasız organizasyonu tamamlayacağız." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.