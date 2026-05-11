Olimpik Değerler İçin Eğitim Projesi

11.05.2026 21:12
TMOK, ilköğretim çağındaki çocuklara olimpik sporları ve değerleri öğretmek için eğitimler düzenliyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK), ilköğretim çağındaki öğrencileri olimpik spor dalları ve olimpik değerlerle tanıştırmak amacıyla Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ) Ankara'daki okullarda uygulanmaya devam ediliyor.

TMOK'un açıklamasına göre, TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır ile TMOK Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ilk eğitimde yaklaşık 300 öğrenci yer aldı.

Yarın da Ankara'da okullarda devam edecek sunumlarla iki günde 1000'i aşkın çocuğa ulaşılacak.

Maskot Oli'nin de çocuklarla buluştuğu organizasyonda çocuklara, spor kültürü kazandırılması ve olimpik değerlerin benimsetilmesi amacıyla olimpik spor dalları ve sporcular, sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve fair play konularında eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veli Ozan Çakır, şunları kaydetti:

"En önemli görevlerimizden biri gençlerimize olimpik değerleri anlatmak; Cumhuriyetimizin kurucusu ve TMOK'un da hami başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiye ettiği şekilde gençlerimizin yetişmesine katkı sağlamak. Bu açıdan baktığımızda OLİ Projesi, bizim vazgeçilmez temel projelerimizden biri. Bugünkü eğitim de öğrencilerimizin sıkılmadan takip ettiği, interaktif ve iz bırakan bir eğitim oldu. Çocukların programı başından sonuna ilgiyle takip etmeleri bize umut verdi. Gördük ki gençlerimizin büyük bölümü spora ilgili. Farklı spor dallarını hem izliyor hem de yakından takip ediyorlar. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Yeni dönemde de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından ödüle layık görülen bu projeyi ülkemizin dört bir yanında en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

