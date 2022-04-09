Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı

09.04.2022 10:33
Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Oğan, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Oğan, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Oğan (90), dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Oğan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Oğan'a solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi konulduğu belirtildi.

Oğan'ın veteriner oğlu Faruk Oğan, "Babam birden fenalaştı. Serik Devlet Hastanesi'ne götürdük, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi koydu. Şu anda hastanede tedavi altında. Hastaneye getirdiğimizde durumu ağırdı. Doktorlar tedaviye olumlu cevap verdiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi" dedi.

YAŞAYAN EFSANE İSMAİL OGAN

Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan, Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle çalıştı. 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya güreş şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında kazandığı madalyaları bulunan Oğan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem antrenör olarak da çalıştı.


Olimpiyat şampiyonu İsmail Oğan hastaneye kaldırıldı
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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