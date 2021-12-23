Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ogan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Ogan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Haber kategorisinde Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınında Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" fotoğrafını seçen Ogan, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir pehlivanın mücadele esnasındaki rahat tavırlarının yer aldığı "Keyfim yerinde" fotoğrafına oyunu kullanan Ogan, AA'nın sporculuk hayatında kendisini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "AA muhabirlerine emekleri için teşekkür ediyorum. Fotoğraflar çok güzeldi. Ata sporumuz güreşten de fotoğraflar yer alması beni ayrıca mutlu etti." dedi.