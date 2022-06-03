Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor - Son Dakika
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Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor

03.06.2022 10:47
Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor

Oltulu gençler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını 6 il birinciliği 2 de ikincilik kupası ile kapatıyor.

Oltulu gençler 2021-2022 eğitim ve öğretim yılını 6 il birinciliği 2 de ikincilik kupası ile kapatıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı gençler B kategorisi voleybol il birinciliği yarışmalarında erkeklerde Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaşırken kızlarda finali iki okul arasında gerçekleşti. Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Oltu Fen Lisesi arasında oynanan maç sonucu Oltu Fen Lisesi il birinciliğine ulaşırken Oltu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ise 2. oldu.

Böylece 2021-2022 eğitim öğretim yılında A gençlerde 1. olan Oltu Anadolu lisesi kız takımı, hentbolda gençlerde de 1. olan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız takımı, dartta gençlerde 2. olan Oltu Fen Lisesi kız takımı, A gençler bilek güreşinde 1. olan Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek takımı ve yıldızlarda hentbol il birincisi Oltu Cumhuriyet Ortaokulu kız takımından sonra alınan bu başarıyla sezonu 6 il birinciliği 2 il ikinciliğiyle kapattılar.

Beden Eğitimi öğretmeni aynı zamanda antrenör olan Lokman Güney, "Öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz. İlimizde yüz akımız oldular ayrıca büyük fedakarlıklarla öğrencilerimizi yetiştiren ve de bu başarılara imza attıran beden eğitimi öğretmenleri Murat Yıldırım, Salih Kaygusuz, Fatma Muti diğer beden eğitimi öğretmenleri adına da desteklerinden dolayı Oltu kaymakamımıza Oltu belediye başkanımıza Oltu ilçe milli eğitim müdürümüze Oltu İlçe Spor müdürümüze Oltu halk eğitim müdürümüze ve tüm okul müdürlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor
Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor

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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Anadolu Lisesi, Oltu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oltu'nun liseleri ilde rakip tanımıyor - Son Dakika

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