Olympiakos, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 89-66 yenerek 3. galibiyetini aldı

Olympiakos, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 89-66 yenerek 3. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Efes, EuroLeague'de 4. hafta deplasmanında Olympiakos'a 89-66 yenildi. Olympiakos bu sonuçla 3. galibiyetini elde ederken Anadolu Efes 3. mağlubiyetini aldı; maçın en skoreri 16 sayıyla Jean Montero oldu.
SALON: Sunel Arena
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Michele Rossi, Gentian Cici
OLYMPIAKOS: Miller-Mcintyre 8, Ward 9, Montero 16, Vezenkov 9, Papanikolaou 8, Dorsey 4, Ndiaye 9, Milutinov 4, Joseph 2, Dunston 2, Jones 11, Fournier 7
ANADOLU EFES: Loyd 10, Yusta 8, Saric 1, Russell 5, Dozier 11, Malcolm 6, Fernando, Payne 12, Ercan Osmani 6, Strazel 7, Jones
1'İNCİ PERİYOT: 26-16
DEVRE: 35-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-49
Anadolu Efes, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Olympiakos, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Jean Montero oldu.
Kaynak: DHA
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