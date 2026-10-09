Olympiakos, EuroLeague'de Anadolu Efes'i 89-66 yenerek 3. galibiyetini aldı

SALON: Sunel Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Michele Rossi, Gentian Cici

OLYMPIAKOS: Miller-Mcintyre 8, Ward 9, Montero 16, Vezenkov 9, Papanikolaou 8, Dorsey 4, Ndiaye 9, Milutinov 4, Joseph 2, Dunston 2, Jones 11, Fournier 7

ANADOLU EFES: Loyd 10, Yusta 8, Saric 1, Russell 5, Dozier 11, Malcolm 6, Fernando, Payne 12, Ercan Osmani 6, Strazel 7, Jones

1'İNCİ PERİYOT: 26-16

DEVRE: 35-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-49

Anadolu Efes, EuroLeague'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a 89-66 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Olympiakos, 3'üncü galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Jean Montero oldu.